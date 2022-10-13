"روس نفط" تطعن في قرار استحواذ ألمانيا على أحد شركاتها

تقدمت شركة "روس نفط" بطلب إلى مكتب محاماة ألماني، للطعن من خلال المحكمة الإدارية الفيدرالية في قرار الحكومة الألمانية بشأن نقل السيطرة على شركة "Rosneft Deutschland" التابعة لها.

وبحسب صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، من وجهة نظر "روس نفط" فإن استحواذ إدارة خارجية "ليس له أساس قانوني"، حيث استمرت الشركة في الإيفاء بجميع الالتزامات.

وفي منتصف سبتمبر، استحوذت الحكومة الألمانية على شركتي "Rosneft Deutschland" و"RN Refining & Marketing GmbH" ونقلتهما الى وكالة الشبكة الفيدرالية الألمانية.

وستتمكن الوكالة من السيطرة على الأسهم في ثلاث مصافي، "PCK"في شويدت، و"Miro" في كارلسروه، و"Bayernoil" في فوغبورغ، وتمتلك شركة "Rosneft Deutschland GmbH" حوالي 12% من قدرة تكرير النفط في ألمانيا، مما يجعلها أكبر شركة في ألمانيا بهذا المجال.

المصدر: تاس