مقتل 9 أشخاص على الأقل جراء تفجير بوسط مالي

أفادت وكالة "فرانس برس" نقلا عن الشرطة والمصادر المحلية في مالي، بأن نحو 9 أشخاص قتلوا جراء تفجير استهدف حافلة بوسط مالي يوم الخميس.

وقال مسؤول في جمعية شبابية محلية إنه تم نقل 9 جثث إلى المستشفى، مشيرا إلى أن هذه الحصيلة ليست نهائية.

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بدوره، قال ضابط في الشرطة إن الحصيلة الأولية للضحايا 10 قتلى، إضافة إلى العديد من المصابين، بمن فيهم جرحى بإصابات خطيرة.

يذكر أن مناطق وسط مالي تشهد توترات أمنية بين حين وآخر إثر هجمات الجماعات المتشددة.

المصدر: فرانس برس