ستولتنبرغ: إسبانيا ترسل منظومات دفاع جوي من طراز "هوك" إلى أوكرانيا

أعلن الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ أن إسبانيا سترسل أربع منظومات دفاع جوي من طراز "هوك" إلى أوكرانيا.

وقال ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي بعد اجتماع وزراء دفاع دول "الحلف": "أرحب بإعلان إسبانيا تقديم أربع قاذفات من طراز هوك لتعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية، بالإضافة إلى ما قدمه الحلفاء في الأيام الأخيرة".

وأضاف أنه سيتم تزويد كييف بالأموال للتصدي للطائرات المسيرة الروسية .

المصدر: وكالات