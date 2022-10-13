ستولتنبرغ: الناتو لا يعتبر نفسه طرفا في الأزمة الأوكرانية

زعم الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ، أن الحلف لا يعتبر نفسه طرفا في الأزمة الأوكرانية، لكنه سيواصل مساعدة نظام كييف.

وقال ستولتنبرغ: "الناتو ليس طرفا في النزاع، لكننا سنواصل دعم أوكرانيا طالما كان ذلك ضروريا... يزود حلفاء الناتو كييف بأنظمة حديثة، بما في ذلك المدفعية والدفاع الجوي والمدرعات".

وشكر أعضاء الحلف على دعمهم لأوكرانيا وحثهم على مواصلة تقديم المساعدة لسلطات كييف.

المصدر: نوفوستي