الخارجية البيلاروسية: الأمم المتحدة لا تتعامل مع المهام الموكلة إليها

صرح وزير الخارجية البيلاروسي، فلاديمير ماكي، بأن الأمم المتحدة متخلفة عن ديناميكيات العمليات العالمية ولا تتعامل مع المهام الموكلة إليها.

وقال ماكي للصحفيين، في الفيديو الذي بثته قناة STV اليوم الخميس: "لسوء الحظ، الأمم المتحدة الآن متخلفة عن ديناميكيات تطوير العمليات ولا تتعامل مع المهام الموكلة إليها".

واستشهد ماكي كمثال بمنظمة دولية أخرى، منظمة شنغهاي للتعاون، والتي ، حسب قوله، أُنشئت لأغراض أخرى، في المقام الأول لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي.

وذكر ماكي: "نحن مهتمون بالمشاركة القصوى في عمل تلك المنظمات العالمية والإقليمية التي ستفيد بيلاروسيا، إذا رأينا أنها ذات جدوى، فسنشارك، بالطبع، بنشاط ".

المصدر: نوفوستي