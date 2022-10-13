خبير: صفقة اسطنبول لنقل المواد الغذائية فشلت في نواح كثيرة

صرح رئيس الأكاديمية الدبلوماسية بالخارجية الروسية ألكسندر ياكوفينكو، بأن اتفاق اسطنبول فاشل إلى حد كبير، ولا يمكن الوفاء بجميع الالتزامات على الرغم من الوعود الغربية.

وأشار ياكوفينكو في الجلسة الخمسين للجنة الأمن الغذائي العالمي، إلى أن المنتجين الروس "لديهم مخاوف معقولة من أنه لا يمكن الوفاء بجميع الالتزامات"، على الرغم من تصريحات الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي بأن المواد الغذائية والأسمدة لا تخضع للعقوبات الغربية.

وأكد ياكوفينكو أن أسباب قلق الشركات المصنعة الروسية بسبب العقوبات هو سبب استحالة، "إنشاء قناة مصرفية مستقرة لتسديد مدفوعات المنتجات بالدولار واليورو"، البنوك الروسية منفصلة عن نظام "سويفت"، السبب الثاني هو أن شركات التأمين الغربية لا تؤمن السفن التي تحمل الحبوب والأسمدة من روسيا.

وقال ياكوفينكو: " تعطلت لوجستيات النقل وأخيراً، وقع مالكو معظم شركات الأسمدة الروسية وجزء من إدارتها تحت العقوبات الغربية مع كل ما يترتب عليها"، وأكد على أنه نتيجة لذلك، فإن صفقة اسطنبول "فشلت في كثير من النواحي".

وأضاف: "على الرغم من حقيقة أن السفن المحملة بالحبوب تغادر بانتظام موانئ أوكرانيا، ويتم إرسالها بشكل أساسي إلى الدول الغربية، لم يتم تنفيذ جزء آخر من الاتفاقيات المتعلقة بتصدير الأسمدة والمنتجات الزراعية الروسية. لا يوجد حل للمشكلات المرتبطة بإزالة جميع العوائق أمام تصدير المواد الغذائية من روسيا والأسمدة، وهذا يؤثر في المقام الأول على دول إفريقيا وآسيا".

المصدر: نوفوستي