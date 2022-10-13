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شركات صينية تتهم واشنطن باتباع سياسة التمييز في العلاقات التجارية

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شركات صينية تتهم واشنطن باتباع سياسة التمييز في العلاقات التجارية
Gettyimages.ru
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أعربت رابطة صناعة أشباه الموصلات الصينية عن استيائها من قرار واشنطن فرض قيود على تصدير الرقائق الإلكترونية الأمريكية إلى الصين ووصفته بالتميزي.

 وبحسب وزارة التجارة الأمريكية فإن 28 شركة صينية منتجة لأجهزة الكمبيوتر العملاقة وأشباه الموصلات ستندرج ضمن الكيانات التي ستطبق بحقها هذه القيود.

وأضافت الرابطة أن تدخلات واشنطن في شؤون التجارة الدولية تضر بمصالح الملايين من التجار والصناعيين حول العالم.

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واتهمت الولايات المتحدة باستخدام الأمن القومي كذريعة لفرض سياستها التمييزية.

وأكدت أن هذه السياسة أحادية الجانب لن تلحق المزيد من الضرر بسلاسل التوريد في صناعة أشباه الموصلات فحسب، بل إنها ستؤثر على الثقة والتعاون المشترك الذي تم بناؤه على مدى عقود بين صانعي أشباه الموصلات حول العالم.

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يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن صادق في وقت سابق على قانون لدعم مصنعي أشباه الموصلات في الولايات المتحدة لتعزيز منافستها مع الصين بمبلغ 52.7 مليار دولار.

وخلال مراجعة قامت بها الولايات المتحدة لسلاسل التوريد عام 2021 تبين أن الشركات الأمريكية الكبرى وكذلك بعض صناعات الأنظمة المهمة في واشنطن تعتمد على الرقائق التايوانية.

المصدر: نوفوستي

 

 

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