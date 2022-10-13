بوتين يؤكد لعباس موقف روسيا من القضية الفلسطينية

شهدت أستانا محادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفلسطيني محمود عباس على هامش "مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا" CICA، المنعقد في أستانا بكازاخستان.

ودعا بوتين إلى القيام بالكثير من أجل تطوير العلاقات الاقتصادية بين روسيا وفلسطين على نحو أكثر نشاطا، حيث قال إن هناك إمكانية لذلك.

وأبلغ بوتين عباس بموقف روسيا من التسوية الفلسطينية الإسرائيلية والذي يتلخص في السعي نحو تطبيق قيم العدالة.

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من جانبه أكد عباس على أن فلسطين لن تقبل أبدا أن تستفرد الولايات المتحدة الأمريكية بالتعامل مع القضية الفلسطينية، حيث قال إن "روسيا دافعت دائما عن العدالة.. ونحن سعداء بوجود مثل هذا الشريك في روسيا"، مشيرا إلى تأييد فلسطين لتكثيف عمل اللجنة الرباعية التي تضم هيئة الأمم المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، الأربعة المنخرطين في تسوية الوضع في الشرق الأوسط.

المصدر: نوفوستي