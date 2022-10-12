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بإشراف مباشر من الزعيم كيم.. كوريا الشمالية تختبر صاروخي كروز استراتيجيين بعيدي المدى

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بإشراف مباشر من الزعيم كيم.. كوريا الشمالية تختبر صاروخي كروز استراتيجيين بعيدي المدى
Gettyimages.ru
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أعلنت كوريا الشمالية، الأربعاء، اطلاق صاروخي كروز استراتيجيين بعيدي المدى، في تجربة هي الأحدث ضمن سلسلة اختبارات صاروخية ترمي عبرها بيونغ يانغ استعراض قدراتها التكتيكية النووية.

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وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية إنّ الزعيم كيم جونغ-أون أعرب عن "رضاه البالغ" على هذه التجربة التي أشرف عليها شخصياً من مكان إطلاق الصاروخين، مشيرة إلى أنّهما حلّقا فوق البحر لمسافة ألفي كيلومتر.

المصدر: أ ف ب

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