بإشراف مباشر من الزعيم كيم.. كوريا الشمالية تختبر صاروخي كروز استراتيجيين بعيدي المدى

أعلنت كوريا الشمالية، الأربعاء، اطلاق صاروخي كروز استراتيجيين بعيدي المدى، في تجربة هي الأحدث ضمن سلسلة اختبارات صاروخية ترمي عبرها بيونغ يانغ استعراض قدراتها التكتيكية النووية.

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وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية إنّ الزعيم كيم جونغ-أون أعرب عن "رضاه البالغ" على هذه التجربة التي أشرف عليها شخصياً من مكان إطلاق الصاروخين، مشيرة إلى أنّهما حلّقا فوق البحر لمسافة ألفي كيلومتر.

المصدر: أ ف ب