الصور توثق زعيم كوريا الشمالية يقود مناورات بالأسلحة النووية التكتيكية

نشرت وكالة الأنباء المركزية الكورية صورا توثق زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون وهو يقود مناورات بالأسلحة النووية التكتيكية.

وأطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين قصيري المدى يوم الأحد ضمن سلسلة من تجارب الأسلحة، وذلك بعد يوم من تحذيرها من أن إعادة نشر حاملة الطائرات الأمريكية بالقرب من شبه الجزيرة الكورية يؤدي إلى التوترات الإقليمية.

وأعلنت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية أنها رصدت إطلاق صاروخين يوم الأحد من مدينة مونشون الساحلية الشمالية الشرقية.

المصدر: AP