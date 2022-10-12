زيلينسكي يطلب قروضا لشراء الغاز وترميم البنية التحتية للطاقة بعد القصف الروسي

طلب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من حلفائه الغربيين تقديم قروض لبلاده لإعادة تأهيل البنية التحتية للطاقة بعد القصف الروسي الأخير، وشراء الغاز والفحم قبل حلول الشتاء.

وقال زيلينسكي خلال كلمة ألقاها في مؤتمر للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي: "نحتاج إلى قروض لشراء الغاز والفحم لموسم التدفئة القادم. يجب أن يكون مبلغ المساعدة لهذا العام 5 مليارات دولار على الأقل".

ووفقا له، تحتاج البلاد إلى قروض هادفة بقيمة ملياري دولار لإعادة تأهيل البنية التحتية للطاقة الكهربائية المدمرة وتوسيع الصادرات إلى أوروبا.

واعتبر أن هذه القروض ستوفر الاستقرار في بلاده.

المصدر: RT