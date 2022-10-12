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الكرملين: لا توجد مبادرات لعقد اجتماع قمة بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية

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الكرملين: لا توجد مبادرات لعقد اجتماع قمة بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية
Globallookpress Kremlin Pool
المتحدث الرسمي باسم الكرملين/ دميتري بيسكوف (صورة أرشيفية)
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أعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف انه لا توجد أية مبادرات لعقد اجتماعات قمة بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية من أي من الجانبين.

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وتابع بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال عما إذا كان اجتماع الزعيمين الروسي والأمريكي على هامش مجموعة العشرين ممكنا، وما الذي يمكن مناقشته على جدول الأعمال: "على حد علمي، لم يتخذ الجانبان الروسي والأمريكي أي مبادرات لتنظيم اتصالات ثنائية على أعلى مستوى"، مشيرا إلى أنه من الممكن الحديث عن تلك "المفاوضات الافتراضية إلى ما لا نهاية"، إلا أنه من الأفضل ترك هذه المادة للمحللين السياسيين، وأضاف: "حتى الآن لا يسعنا سوى أن نعلن أنه لم تكن هناك أي مبادرات، لا من جانبنا، ولا من جانب الأمريكيين".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد قال إنه في الوقت الراهن لا يرى أي جدوى من إجراء محادثات مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين.

المصدر: نوفوستي

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