الكرملين يؤكد: المحادثة بين بوتين وماسك جرت قبل عام ونصف

نفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية المزاعم التي تحدثت عن محادثة جرت بين رجل الأعمال الأمريكي إيلون موسك والرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل نشر خطته للتسوية بشأن أوكرانيا.

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ونفى ماسك في وقت سابق، أنه ناقش مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تسوية الوضع في أوكرانيا، فيما أكد بيسكوف أن محادثة جرت بين بوتين وماسك قبل عام ونصف، مشددا في تصريح للصحفيين بقوله: "يمكنني فقط أن أؤكد لكم أنه قبل حوالي عام ونصف كانت بينهما مكالمة هاتفية".

وكانت صحيفة "فويس" قد زعمت في وقت سابق أن ماسك أجرى محادثة مع بوتين مؤخرا. ونقلت الصحيفة عن المحلل السياسي الأمريكي إيان بريمر، الذي نقل بدوره عن محادثة له مع رجل الأعمال ذاته. وبحسب بريمر، أخبره ماسك أن بوتين "مستعد للمفاوضات"، ولكن فقط إذا ظلت شبه جزيرة القرم روسية، وأن يكون لأوكرانيا وضع محايد، وتعترف بانضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وكذلك منطقتي خيرسون وزابوروجي إلى مكونات روسيا.

المصدر: نوفوستي