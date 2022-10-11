إيلون ماسك ينفي مناقشة خطة سلام في أوكرانيا مع بوتين

أعلن إيلون ماسك، رئيس شركة "سبيس إكس"، أنه لم يناقش خطة التسوية السلمية في أوكرانيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال ماسك في حسابه على "تويتر": "كلا، هذا ليس كذلك، لقد تحدثت مع بوتين مرة واحدة فقط منذ حوالي 18 شهرا، كان موضوع المحادثة عن الفضاء".

وفي وقت سابق، ظهرت رسائل بالإشارة إلى معلومات رئيس المركز التحليلي لمجموعة أوراسيا إيان بريمر، بأن ماسك ناقش التسوية في أوكرانيا مع بوتين، وبعد ذلك نشر خطته في هذه القضية على تويتر.

المصدر: تاس