السلطات الأرمنية تتحرك لفتح قضية جنائية على خلفية هجوم جسر القرم

وجه مكتب المدعي العام الأرمني لجهاز الأمن القومي بالتحرك لفتح قضية جنائية بعد أن نشرت هيئة الأمن الفدرالية الروسية النتائج الأولية للتحقيق في الهجوم الإرهابي على جسر القرم.

وقالت النيابة العامة الأرمنية في بيان لها: "درس مكتب المدعي العام في أرمينيا المعلومات التي نشرتها اليوم هيئة الأمن الفيدرالية الروسية وما نشرته وسائل الإعلام المختلفة".

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وتابع البيان: "بالنظر إلى أن ما تم نشره يحتوى على معلومات حول جريمة واضحة، أحال مكتب المدعي العام هذه المعلومات إلى إدارة التحقيقات التابعة لجهاز الأمن القومي في أرمينيا مع إيعاز بالتقرير في فتح قضية جنائية".

وتضمن بيان الأمن الروسي إشارة إلى أن الشحنة المتفجرة التي استخدمت في ضرب جس القرم، مرت بأراضي أرمينيا بين دول أخرى، وأن مواطنا أرمنيا كان بين المتورطين في التحضير للجريمة وتم توقيفه.

وأكد الأمن الروسي أن الاستخبارات العسكرية الأوكرانية ورئيسها كيريل بدانوف هم العقل المدبر للهجوم على جسر القرم.

المصدر: RT