اعتقال رجل في مقاطعة زابوروجيه كان يزود أوكرانيا بمعلومات عسكرية

اعتقل الحرس الوطني الروسي، رجلا في مقاطعة زابوروجيه، نقل عبر قريب له إلى الاستخبارات الأوكرانية، معلومات عن تمركز وتنقل الجيش الروسي ومعداته في المنطقة.

وجاء في بيان صدر عن الحرس الوطني: "نتيجة عمليات التحري والتحقيق، تم اعتقال مواطن من مواليد عام 1996، يشتبه في أنه نقل معلومات عسكرية وعن المنشآت الحيوية إلى العدو، عن طريق قريب له خدم في القوات الأوكرانية في الفترة من أبريل إلى أغسطس".

وأشار البيان إلى أن المعتقل، كان يجمع المعلومات عن طريق المراقبة الشخصية وكذلك من خلال الأقارب والمعارف.

وقام المشتبه به بنقل البيانات عن طريق الاتصال ومن خلال موقع دردشة مغلق تم إنشاؤه خصيصا لهذا الغرض.

وخلال التحقيق، أقر الرجل بأنه كان يدرك العواقب المحتملة الوخيمة لتصرفاته، وقال: "أنا اعترفت بالذنب".

المصدر: نوفوستي