الخارجية الروسية: موسكو ستسعى للمشاركة في التحقيق حول حوادث "السيل الشمالي"

قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، إن موسكو ستسعى بإصرار للمشاركة بالتحقيق في الهجوم الإرهابي على أنابيب خطي نقل الغاز "السيل الشمالي".

في وقت سابق، ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن رئيسة الحكومة الانتقالية في السويد ماجدالينا أندرسون، أن بلادها لا تخطط للسماح لروسيا بالتحقيق في التخريب على خطوط أنابيب الغاز "السيل الشمالي".

وأضاف نائب الوزير الروسي: "لا فائدة من التساؤل عن الدوافع وراء رفض ستوكهولم للتعاون ومشاركة روسيا في التحقيق. يتم اتخاذ القرارات حول ذلك في عواصم أخرى".

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ودعا غروشكو الجميع، مستخدما قولا مأثورا في روسيا، إلى أن يتحمل الجميع مسؤولية تصرفاتهم وأن يأخذوا في الاعتبار عواقب القرارات المعقدة. وقال: "لقد حلموا بتحويل بحر البلطيق إلى بحر داخلي لحلف الناتو - وتحقق الحلم: تم ارتكاب عمل إرهابي، وكان بمثابة ضربة للمصالح الأساسية للأوروبيين. تلتزم أوروبا بالصمت المطبق. هذا هو اختيارهم. لكننا سنسعى بإصرار للمشاركة في التحقيق".

ويشار إلى أن خطي نقل الغاز الروسي إلى أوروبا – "السيل الشمالي-1" و"السيل الشمالي-2"، تعرضا لتفجيرات إرهابية في آن واحد في يوم 26 سبتمبر الماضي.

المصدر: نوفوستي