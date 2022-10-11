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وزير الطاقة الأوكراني: نحو 30% من البنية التحتية للطاقة تعرضت للضربات

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وزير الطاقة الأوكراني: نحو 30% من البنية التحتية للطاقة تعرضت للضربات
Legion-Media Pavlo Palamarchuk / SOPA Images/Sipa USA
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أعلن وزير الطاقة الأوكراني غيرمان غالوشينكو أن نحو 30% من البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا تعرضت للضربات الصاروخية الروسية خلال اليومين الأخيرين.

وقال الوزير في حديث لشبكة "سي إن إن" الإعلامية الأمريكية يوم الثلاثاء، إن منظومة الطاقة الأوكرانية بحالة مستقرة.

ودعا الدول الغربية لتزويد أوكرانيا بأنظمة للدفاع الجوي لحماية البنية التحتية في البلاد.

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وبشأن إمكانية حصول أوكرانيا على كميات إضافية من الطاقة الكهربائية من أوروبا، قال غالوشينكو إن هذا أحد الخيارات قيد الدراسة الآن.

وتجدر الإشارة إلى أن روسيا شنت يوم الاثنين ضربات صاروخية واسعة النطاق على مواقع في أوكرانيا ردا على التفجير الذي استهدف جسر القرم بعمل إرهابي نفذته استخبارات كييف.

المصدر: تاس

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