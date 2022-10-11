بايدن: بوتين رئيس عقلاني لكنه أخطأ بالحسابات في أوكرانيا

وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه رئيس "عقلاني"، مشيرا الى أنه "أخطأ التقدير" في أوكرانيا.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن بايدن قوله: "أعتقد أنه شخص عقلاني أخطأ في تقدير الكثير".

وبحسب بايدن، فإن بوتين توقع أن "يتم استقباله بأذرع مفتوحة في كييف، مهد روسيا الأم، أعتقد أنه أخطأ التقدير تماما".

وقال مذيع شبكة "سي إن إن" جيك توبر، إن الصراع في أوكرانيا والعلاقات مع روسيا أصبحا موضوعا مهما للقاء لكن بايدن، كما قال امتنع عن "إهانة بوتين".

يذكر أن بايدن سبق أن أطلق تصريحات ضد الرئيس بوتين وصفه فيها بـ"مجرم الحرب" و"الدكتاتور القاتل" و"قاطع طرق محض"، وهو ما رفضه الكرملين وقتها معتبرا أن النعت "مرفوض ولا يغتفر" من رئيس دولة قتلت بقنابلها مئات الآلاف من البشر حول العالم.

المصدر: نوفوستي