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بوريل: يعترف بأن الناتو لم يف بجزء من وعوده لروسيا

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بوريل: يعترف بأن الناتو لم يف بجزء من وعوده لروسيا
AP
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قال مفوض الأمن والخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن "الناتو ربما لم يف ببعض وعوده لروسيا"، لكن هذا لا يبرر ما يحدث في أوكرانيا.

قال بوريل: "أنا غير راضٍ عن الحجج التي يبرر بها الكثير من الناس، بمن فيهم أصدقائي العدوان بحقيقة أن الناتو لم يفي بوعوده. هذا ممكن، إنه تاريخ، ولا شيء من هذا يبرر ما يحدث".

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ووفقا له، فإن التزامات الاتحاد الأوروبي تجاه أوكرانيا عديدة، "فهي تتراوح من المالية إلى العسكرية إلى الاقتصادية، ويجب أن تبقى هكذا".

وأضاف "لا يزال من غير الواضح إلى متى" يمكن أن تستمر وحدة الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالعقوبات ضد روسيا.

وحسب قوله، فإن الرئيس الروسي فلاديمير "بوتين لم يصدق أن أوروبا والولايات المتحدة ستحافظان على مثل هذه الوحدة القوية عبر الأطلسي".

المصدر: تاس

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