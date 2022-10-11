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موسكو تباشر التحقيق في اعتداء تعرضت له السفارة الروسية في برلين

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موسكو تباشر التحقيق في اعتداء تعرضت له السفارة الروسية في برلين
RT
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وجّه رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين ببدء التحري بالتنسيق مع وزارة الخارجية الروسية لدى ألمانيا، في ملابسات الاعتداء الذي استهدف مبنى السفارة الروسية في برلين.

وأكدت السفارة الروسية في برلين أن مجموعة من المخربين رشقوا مساء الاثنين مبنى السفارة بكرات من السيليكون وعبوات الطلاء.

ويجدر الذكر أن البعثات الدبلوماسية ومراسلي القنوات الروسية والمواطنين الروس المتواجدين في الغرب يتعرضون للكثير من الاعتداءات والمضايقات نتيجة لظاهرة "الروسوفوبيا" المنتشرة في الأوساط الغربية بشكل واسع في الآونة الأخيرة.

وسجلت العديد من الاستدعاءات للسفراء الروس في تلك الدول كان آخرها استدعاء الخارجية الكندية للسفير الروسي في أوتاوا أوليغ ستيبانوف.

المصدر: نوفوستي

 

 

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