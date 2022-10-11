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واشنطن: الناتو لا يخطط لتغيير موقفه تجاه فرض حظر جوي فوق أوكرانيا

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واشنطن: الناتو لا يخطط لتغيير موقفه تجاه فرض حظر جوي فوق أوكرانيا
Globallookpress Kay Nietfeld_dpa
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أعلنت جوليان سميث المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى "الناتو" أن الحلف لا يخطط لتغيير موقفه الرافض لفرض منطقة حظر جوي فوق أوكرانيا، تفاديا لأن يصبح الحلف طرفا في النزاع.

وأجابت سميث عن سؤال حول الحاجة إلى إنشاء منطقة حظر جوي فوق أوكرانيا قائلة: "أعتقد أن حلفاء الناتو والأمين العام كانوا واضحين للغاية منذ بداية الحرب. لدينا موقف مشترك. من المهم ألا يصبح الناتو طرفا في هذه الأزمة. هذه أزمة بين روسيا وأوكرانيا. الناتو تحالف عسكري دفاعي ولا أرى أي تغيير في هذا الموقف".

المصدر: تاس

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