إيران.. القبض على مشبوه بالتجسس لصالح إسرائيل

أعلنت طهران القبض على مشبوه بالتجسس لمصلحة المخابرات الإسرائيلية في محافظة كرمان جنوب شرق إيران.

وقال رئيس دائرة القضاء في كرمان إبراهيم حميدي، إن المتهم "كان يخطط للقيام بأعمال تخريبية ومزعزعة للأمن في محافظة كرمان"، وأضاف: "لكنه فشل وتم إحباط هذا المخطط بفضل جهود ويقظة القوات المنتسبة الى استخبارات الحرس الثوري".

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وأوضح أن ذلك المعتقل "كان يواصل نشاطاته تحت غطاء الأعمال الحرة والتجارة"، وأنه "قام بزيارات عديدة إلى الدول المختلفة لنقل المعلومات وتلقي التدريبات لتنفيذ عمليات تخريبية بتوجيه ضباط مخابرات صهاينة، وكان على اتصال مع منظمات ومؤسسات عسكرية ومخابراتية باستخدام أجهزة مشفرة".

وأضاف المسؤول القضائي أن آخر زيارة للمتهم "كانت إلى مدينة أربيل في كردستان العراق".

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) عن المسؤول القضائي أن المتهم "كان بصدد مغادرة البلاد وفي حوزته بعض المعلومات، ولقاء أحد العناصر الاستخبارية التابعة للكيان الصهيوني في إحدى الدول الإقليمية لتسلم مهمة جديدة، لكنه وقع في قبضة القوات الأمنية قبل أن يتمكن من المغادرة".

المصدر: "إرنا"