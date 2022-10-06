إيران تنشر فيديو لاعترافات "جاسوسين فرنسيين كانا يخططان لاضطرابات في البلاد"

نشر موقع قناة العالم التلفزيونية الرسمية الناطقة بالعربية فيديو يتضمن "اعترافات" لسيدة تدعى "سيسيل كولر"، وشريكها ويدعى "جاك باريس"، وصفا في الفيديو بأنهما "ضباط استخبارات فرنسية".

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وبحسب تقرير وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فقد اعترف "الجاسوسان"، سيسيل كولر (37 عاما) وشريكها، جاك باريس (69 عاما) بأنهما قدما إلى إيران بهدف "إثارة اضطرابات من خلال تنظيم احتجاجات نقابية"، وأضافت كولر أنها حصلت على أموال مقابل ذلك، واستخدمت الأموال لتغطية تكاليف التظاهرات والإضرابات، كما أشار كولر وباريس إلى أنهما كانا بحاجة لجميع الأدوات بما في ذلك الأسلحة، لتنفيذ العمليات، ومحاربة الشرطة إذا تطلب الأمر، بغرض الإطاحة بالحكومة. كما أضاف باريس أن المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسي تهدف إلى "الضغط على الحكومة الإيرانية".

وجاء في الفيديو لقطات لوصول الشخصين إلى مطار الإمام الخميني الدولي في طهران، 28 أبريل، على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية، واعتقالهما وهما في طريقهما إلى المطار في 7 مايو.

وكانت إيران قد أعلنت، 11 مايو الماضي، عن توقيف أوروبيين "دخلا البلاد بهدف إثارة الفوضى وزعزعة استقرار المجتمع".

من جانبها أدانت السلطات الفرنسية اعتقال الفرنسيين معتبرة أن تلك الاتهامات "لا أساس لها" وطالبت بـ "الإفراج الفوري عنهما".

المصدر: AFP+إرنا