أردوغان يعتزم بحث الوساطة التركية للتسوية في أوكرانيا مع بوتين

أعلن الناطق باسم الرئيس التركي إبراهيم قالين نية الرئيس رجب طيب أردوغان بحث الوساطة التركية في الأزمة الأوكرانية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة أستانا.

وقال قالين في مقابلة مع "24TV ": "سيبحث الرئيس أردوغان مع نظيره بوتين العلاقات الثنائية بين البلدين، والخطوات التي يمكننا اتخاذها لتحقيق وقف إطلاق النار في أوكرانيا".

وأضاف أن هناك الكثير من "العقبات والفخاخ والثغرات" لتحقيق وقف إطلاق النار في أوكرانيا، وأشار إلى أنه خلال المباحثات الهاتفية بين أردوغان وبوتين، أكد الرئيس التركي استعداد أنقرة للتوسط لإطلاق المفاوضات مع كييف.

المصدر: نوفوستي