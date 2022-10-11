وزيرا الدفاع الروسي والتركي يبحثان تصدير الحبوب الأوكرانية والوضع في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الوزير سيرغي شويغو أجرى محادثات هاتفية مع نظيره التركي خلوصي أكار، بحثا خلالها العلاقات الثنائية وقضايا الأمن الإقليمي والوضع في أوكرانيا وسوريا.

وبحث الوزيران صفقة تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية، والارتباط المباشر بتنفيذ اتفاقيات تصدير المنتجات الزراعية الروسية والأسمدة.

وأشار إلى أهمية التعاون في مواجهة التهديدات الإرهابية في سوريا، والامتثال لجميع الاتفاقات الثنائية بهذا الصدد.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية