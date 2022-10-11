برلماني فرنسي يصف وزير المالية بـ"الجبان" بسبب الوضع الاقتصادي

وصف عضو حزب التجمع الوطني اليميني الفرنسي ألكسندر لوبيه، وزير المالية برونو لو مير، بـ"الجبان"، في سجال كلامي حول الوضع الاقتصادي في البلاد خلال جلسة عقدتها الجمعية الوطنية.

واتهم لوبيه خلال الاجتماع حكومة إيمانويل ماكرون بـ "النهب" والخيانة لفرنسا، مشيرا الى حالة الصناعة الفرنسية.

وتساءل النائب: "لقد قمت ببيع مئات الآلاف من الوظائف لمصالح أجنبية.. متى ستتوقف عن خيانة مصالح فرنسا؟".

وردا على ذلك، بدأ لو مير الحديث عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لحماية الشركات الفرنسية، فضلا عن وضع الاستثمار الأجنبي في البلاد.

وقال لوبيه: "كان هناك وقت كنت تعمل فيه مع السيد رئيس الوزراء الفرنسي السابق دومينيك دي فيلبان، الذي ندد بجبن أولئك الذين يرفضون الدفاع عن مصالح فرنسا، اليوم أنت الجبان!".

وطالب لو مير النائب باعتذار علني، قائلا: "أنه يعمل لصالح فرنسا والفرنسيين منذ 20 عاما"، وبعد ذلك غادر قاعة الاجتماعات.

وبدأت مناوشات قصيرة بين لو مير ورئيسة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في البرلمان الفرنسي مارين لوبان بدون ميكروفونات، وبعد ذلك غادر الأخير القاعة.

بعد مغادرتها القاعة ، علقت لـ BFMTV على الوضع مثل هذا: "إذا كان لو مير غير قادر على الحفاظ على هدوئه، دعه يذهب ويزرع الفراولة بدلا من ذلك".

المصدر: نوفوستي