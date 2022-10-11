روسيا: مستعدون لتوسيع قائمة صادراتنا الغذائية العام المقبل

أعلن وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، أن صفقة الحبوب أدت إلى انخفاض الأسعار في الأسواق العالمية، وأعرب عن استعداد روسيا لتوسيع قائمة صادراتها الغذائية العام المقبل.

وقال سيلوانوف في الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين: "نحن مستعدون لتوسيع الصادرات في عام 2023، ولهذا نحتاج إلى اتخاذ خطوة واحدة، العودة إلى مبدأ التجارة الحرة، وإزالة الحظر والقيود ذات الصلة" وشدد على أن روسيا مورد دولي مسؤول للمنتجات الغذائية.

وأشار إلى أن "صفقة الحبوب" في يوليو أدت إلى انخفاض الأسعار في الأسواق العالمية، وقال: "من الضروري مواصلة التفاوض، الذي يأتي بثماره".

المصدر: نوفوستي