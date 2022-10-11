قادة "السبع" يعربون عن دعمهم التام لأوكرانيا في مواجهة روسيا

عبر قادة دول مجموعة "السبع" في بيانهم عقب قمة عقدوها عبر تقنية الفيديو اليوم عن دعمهم لأوكرانيا في الدفاع عن نفسها في وجه روسيا.

وقال البيان: "أوكرانيا لديها الحق القانوني في الحماية من العدوان الروسي واستعادة السيطرة الكاملة على أراضيها داخل حدودها المعترف بها دوليا".

وأشار القادة إلى عزمهم مواصلة دعم أوكرانيا في المجالات العسكرية والدبلوماسية، وكذلك في الاستعداد لفصل الشتاء المقبل.

وأعلن البيت الأبيض أن اجتماع قادة مجموعة السبع استمر حوالي ساعة ونصف الساعة.

المصدر: نوفوستي