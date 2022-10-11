زاخاروفا تعطي للغرب وصفة سحرية لحل أزمته الاقتصادية

أعطت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الغرب "وصفة سحرية" للخروج من أزمته الاقتصادية تتلخص في رفع العقوبات المفروضة على مورّدي الطاقة بمن فيهم روسيا.

وأضافت أن هذه العقوبات غير شرعية ولا تستند إلى المعايير القانونية الدولية وأن على الغرب رفعها على الفور والشروع بتطبيق سياسة الاقتصاد الحر وسيرى المفعول السريع لهذه الوصفة السحرية والفعالة للخروج من الأزمة.

وأكدت أن سوق النفط العالمي يواجه اليوم تحديات كبيرة بسبب هذه العقوبات التي تسببت في تدهور الاقتصاد الدولي وأن واشنطن والغرب على الرغم من ذلك يمارسون الضغط على منظمة "أوبيك +" للعدول عن قرارها بخفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا.

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يذكر أن منظمة "أوبيك +" قررت في الـ5 من أكتوبر خفض إنتاج النفط مليوني برميل يوميا اعتبارا من نوفمبر.

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ومن جهته صرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك بأن قرار المنظمة ضروري لموازنة سوق الطاقة قبل التراجع الموسمي في الطلب.

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المصدر: نوفوستي