وزيرة خارجية إندونيسيا تؤكد مشاركة الرئيس الروسي في قمة العشرين في بالي

أكدت وزيرة الخارجية في إندونيسيا ريتنو مارسودي أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي سيشاركان في قمة مجموعة العشرين في بالي.

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ونقل موقع "Okezone" عن مارسودي في مؤتمر صحفي في جاكارتا قولها: "لا تزال الاستجابة لدعوتنا إيجابية حتى الآن".

وأفادت مارسودي بأن وزارتها "تواصل تطوير الاتصالات مع رئيسي البلدين"، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن "الوضع العالمي الحالي غير مستقر". وشددت على أن الحكومة الإندونيسية بذلت قصارى جهدها لكي يكون بإمكان جميع الدول المدعوة المشاركة في قمة مجموعة العشرين التي ستجري في جزيرة بالي الإندونيسية في 15-16 نوفمبر القادم.

المصدر: نوفوستي