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لافروف يوضح موقف موسكو من إمكانية عقد لقاء بين بوتين وبايدن في قمة مجموعة العشرين

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لافروف يوضح موقف موسكو من إمكانية عقد لقاء بين بوتين وبايدن في قمة مجموعة العشرين
ria.ru
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صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن روسيا لم ترفض بتاتا أي اتصالات مع الولايات المتحدة خلال قمة مجموعة العشرين.

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وقال لافروف إن روسيا لا ترفض إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة على هامش قمة مجموعة العشرين، وإذا تم تقديم عرض، فإن موسكو ستنظر فيه، وذلك في معرض إجابته على سؤال حول الاتصالات المحتملة بين رئيسي البلدين، فلاديمير بوتين وجو بايدن في القمة.

وقال لافروف في برنامج 60 دقيقة على "قناة روسيا 1" التلفزيونية: "نحن قلنا مرات عديدة إننا لا نرفض الاجتماعات أبدا، وإذا جاء عرض، فسننظر فيه".

يشار إلى أن القمة المقبلة لمجموعة العشرين في إندونيسيا ستجري بجزيرة بالي يومي 15 و16 نوفمبر المقبل.

المصدر: نوفوستي

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