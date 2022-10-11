تشاووش أوغلو: الحل الدبلوماسي للحرب في أوكرانيا أصبح أبعد

أعرب وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، عن أسفه لأن السلام والحل الدبلوماسي للحرب في أوكرانيا أصبح أبعد وأكثر صعوبة.

وقال تشاووش أوغلو: "كلما طال أمد الحرب في أوكرانيا كلما زادت الصعوبات وأصبحت الأمور أسوأ"، مشيرا إلى أنه "بعد المحادثات التي عقدت في اسطنبول بين الوفدين الروسي والأوكراني، ابتعد الطرفان بشكل سريع عن المحادثات السياسية، وأصبح الهدف لدى الطرفين هو تحقيق المكاسب في ميدان المعركة، وتغيرت المعادلات عدة مرات على الأرض ما بين تقدم وتراجع".

ورأى أن "التطورات الميدانية تزيد من الصعوبات، وتصعب التوصل لوقف إطلاق النار"، مبينا أنه "في محادثات اسطنبول (التي جرت بين الوفدين الروسي والأوكراني برعاية تركية في مارس الماضي)، كنا في أقرب نقطة لتحقيق اتفاق وقف إطلاق النار، وكانت فرصة مدهشة ولكن تمت إضاعتها بشكل مقصود، بسبب تدخل دول أخرى كطرف ثالث".

وأضاف: "نحن خائفون من أن الأزمة ستطول، ومن أن هناك الكثير من الضحايا سيسقطون بسبب طول أمدها.. الشتاء قادم وسيزيد الأمور صعوبة، وسيؤدي لاستخدام أسلحة مختلفة أكثر ضررا"، لافتا إلى أن "خلق صعوبات جديدة، يؤدي للابتعاد أكثر عن الحل السياسي والديبلوماسي".

وقال: "مع الأسف السلام والحل الدبلوماسي أصبح أبعد وأكثر صعوبة"، معتبرا أن "الخطوات الروسية الأخيرة عقدت المشهد أكثر وأدت لخلق المزيد من الصعوبات".

المصدر: RT