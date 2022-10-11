أردوغان: تركيا تعمل مع أذربيجان لضمان أمن الطاقة في أوروبا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده بدأت العمل مع أذربيجان لزيادة قدرة خط أنابيب الغاز العابر للأناضول (TANAP) من أجل ضمان أمن الطاقة في أوروبا.

وأضاف الرئيس التركي في حديث تلفزيوني: " نحن نمر بعملية نتخذ فيها خطوات مهمة في مجال الطاقة. لقد قمنا بتنفيذ الأعمال التحضيرية، وتم ملء مرافق تخزين الغاز في بلادنا بنسبة 100 في المائة. وبالتعاون مع أذربيجان، بدأنا العمل على زيادة قدرة TANAP إلى 32 مليار متر مكعب لضمان أمن إمدادات الطاقة في أوروبا".

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في وقت سابق، أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونمز، أنه تم اتخاذ قرار بمضاعفة القدرة التمريرية لخط تاناب من 16 إلى 32 مليار متر مكعب في السنة.

ويشار إلى أنه بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، صعد الغرب من ضغوط العقوبات على روسيا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.

المصدر: نوفوستي