حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال اجتماع مع أعضاء من مؤسسة الشباب التركي (TÜGVA) في اسطنبول، من عواقب فرض قيود على توريد الغاز إلى أوروبا.

ونقلت وكالة الأناضول قوله إن الدول الأوروبية ستواجه صعوبات كبيرة، بسبب تقييد إمدادات الغاز من روسيا.

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وقال الرئيس التركي: "ستواجه الدول الأوروبية صعوبات كبيرة هذا الشتاء بسبب القيود المفروضة على إمدادات الغاز من روسيا. الآن أوروبا بأسرها تطرح السؤال:" كيف سيمر هذا الشتاء؟ ".

وأشار الزعيم التركي، إلى أن بلاده لن تواجه مشاكل في الحصول على موارد الطاقة هذا الشتاء.

بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، صعد الغرب من ضغوط العقوبات على روسيا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.

المصدر: نوفوستي