سيناتور أمريكي: علينا إعادة تقييم العلاقة مع السعودية التي قررت دعم روسيا ورفع أسعار الوقود

علق السيناتور الأمريكي كريس مورفي على علاقة الولايات المتحدة وتعاملاتها مع السعودية بعد قرار "أوبك +" بخفض حصص الإنتاج النفطي بشكل كبير.

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وفي مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، قال كريس مورفي: "تقوم ببيع عدد كبير من الأسلحة إلى السعودية، وأعتقد أن علينا إعادة النظر في عمليات البيع هذه..أعتقد أن علينا رفع الإعفاء الذي أعطيناه لعصابة "أوبك +" هذه من مسؤولية تحديد الأسعار من قبل الولايات المتحدة".

وأكمل مورفي: "أعتقد أن علينا النظر في وجود جنودنا في الشرق الأوسط والسعودية..كنا ننظر لسنوات إلى الطرف الآخر مع قيام السعودية بتقطيع مراسلين وشاركت في عمليات قمع سياسية كبيرة لسبب واحد، أردنا أن نعرف أنه عندما تكون هناك أزمة عالمية فإن السعوديين سيختاروننا نحن بدلًا من روسيا، لكنهم لم يفعلوا ذلك، قرروا دعم روسيا ورفع أسعار الوقود..الأمر الذي قد يؤدي إلى إحداث صدع في تحالفنا بأوكرانيا".

وأردف: "لا بد أن يكون هناك عواقب لذلك، سواء برفع الحصانة عن العصابة أو إعادة التفكير في وجود جنودنا هناك وعلاقتنا الأمنية..أعتقد أن الوقت قد حان للاعتراف بأن السعوديين لا يهتمون بمصلحتنا".

المصدر: "سي إن إن"