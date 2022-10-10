 
مباشر

عضو بالكونغرس الأمريكي يصف بايدن بأنه مجرم لمساعدته كييف

أخبار العالم

عضو بالكونغرس الأمريكي يصف بايدن بأنه مجرم لمساعدته كييف
Globallookpress CNPAdMedia
الرئيس الأمريكي/ جو بايدن (صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tyad

عارض عضو الكونغرس الأمريكي عن ولاية أريزونا، بول أنطون غوسار، مساعدة كييف، واصفا بايدن بـ "المجرم" لمساعدته كييف وتمويل الحرب.

وصرح غوسار، في تغريدة له على موقع "تويتر"، برفضه للمساعدات العسكرية ولتمويل الحرب، التي "لا يجب أن يكون لنا يد فيها"، وتابع أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، و"عشيرته الإجرامية" ربما مدينين لزيلينسكي، لكن الولايات المتحدة الأمريكية غير مدينة له بأي شيء.

إقرأ المزيد
برلماني روسي يدعو إلى تعطيل عمل مجموعة الأقمار الصناعية التابعة للناتو
برلماني روسي يدعو إلى تعطيل عمل مجموعة الأقمار الصناعية التابعة للناتو

يذكر أن غوسار ليس السياسي الأمريكي الوحيد، الذي عارض مساعدة واشنطن لكييف، حيث صرح عضو الكونغرس الأمريكي، مات روزندال، في وقت سابق، بأن دافعي الضرائب الأمريكيين لا يملكون المال لمساعدة أوكرانيا.

وتواصل واشنطن وحلفاؤها، على خلفية العملية الروسية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، ضخ الأسلحة لأوكرانيا، بينما صرحت موسكو مرارا وتكرارا بأن توريد الأسلحة الغربية لا يؤدي سوى إلى إطالة أمد الصراع.

المصدر: تويتر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا