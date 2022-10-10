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برلماني روسي يدعو إلى تعطيل عمل مجموعة الأقمار الصناعية التابعة للناتو

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برلماني روسي يدعو إلى تعطيل عمل مجموعة الأقمار الصناعية التابعة للناتو
AP
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اقترح عضو مجلس الدوما ميخائيل شيريميت، "تعطيل" مجموعة أقمار الناتو الصناعية، لأنها وفقا له، تنفذ نشاطات استطلاعية وتنسق الضربات الصاروخية للقوات الأوكرانية ضد أراضي روسيا الجديدة.

وقال البرلماني: "يجب تعطيل عمل مجموعة الأقمار الصناعية التابعة للناتو، لأنها تساعد القوات الأوكرانية في الاستطلاع وتوجيه الضربات الصاروخية باستخدام راجمات هيمارس ضد مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه وجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك. توجد لدينا وسائل وأسلحة تسمح بتنفيذ ذلك ومن بينها مجمع سلاح الليزر بيريسفيت. هذه الأقمار تساعد أوكرانيا اليوم في قتل المواطنين الروس لذلك نملك كل الحق في تعطيلها لأنها تساعد في الاعتداء على روسيا".

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وشدد على أن راجمات هيمارس، لا تشكل خطرا جديا إذا تم حرمانها من دعم الأقمار الصناعية، لأنها تفقد عند ذلك دقتها.

المصدر: نوفوستي

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