"بوليتيكو": شولتس يركز على تعزيز أمن ألمانيا وليس كل الاتحاد الأوروبي

قالت صحيفة "بوليتيكو"، إن المستشار الألماني أولاف شولتس يثير غضب قادة الاتحاد الأوروبي الآخرين، عندما يركز على شؤون بلاده ويتجاهل متطلبات بقية دول الاتحاد الأوروبي.

وكتب الصحفي ماثيو كارنيشنيغ في مقالة نشرتها الصحيفة: "سواء كان الأمر يتعلق بتوريد الأسلحة إلى كييف أو كيفية التخفيف من آثار ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، فإن نهج المستشار كان واضحا: ألمانيا أولا".

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ووفقا للمقالة، أكثر ما يثير غضب قادة الاتحاد الأوروبي هو رغبة برلين في التعامل بشكل منفرد مع القضايا الاقتصادية والأمنية الرئيسية. على سبيل المثال، مع بداية النزاع الأوكراني، أعلن شولتس عن تخصيص مائة مليار يورو لتعزيز أمن ألمانيا، وليس الاتحاد الأوروبي بأكمله.

وتابعت الصحيفة القول: "وتتعامل حكومة ألمانيا بنفس النهج، مع النقص الوشيك في الغاز والكهرباء هذا الشتاء وتركز بالكامل على ألمانيا وليس على أوروبا".

المصدر: نوفوستي