بيسكوف ردا على تهديد بولتون: ضمان أمن بوتين يتم على المستوى الضروري

صرح الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأنه يتم ضمان أمن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على المستوى المناسب مع مراعاة جميع التهديدات.

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وفي تعليقه على تصريح المستشار السابق للأمن القومي، للبيت الأبيض جون بولتون، مفاده أن الرئيس بوتين سيصبح "هدفا مشروعا" في حالة استخدام روسيا للأسلحة النووية، قال بيسكوف للصحفيين: "يتم ضمان أمن الرئيس الروسي على المستوى الضروري مع الأخذ بعين الاعتبار كل التهديديات القائمة".

المصدر: نوفوستي