بعد ضربات اليوم.. زيلينسكي يطالب شولتس وماكرون برد قاس ووزير خارجيته يقطع جولته الإفريقية

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أنه اتفق مع المستشار الألماني أولاف شولتس على عقد اجتماع عاجل لدول G7، وذلك على خلفية هجمات صاروخية روسية في أنحاء أوكرانيا اليوم الاثنين.

وكتب زيليتسكي عبر "تويتر": "اتفقنا مع شولس، مستشار ألمانيا التي تترأس مجموعة السبع، على عقد اجتماع طارئ للمجموعة"، مضيفا أنه يعتزم التحدث في الاجتماع عن "الهجمات الإرهابية الروسية".

وذكر زيلينسكي أيضا أنه اتصل هاتفيا بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وقال: "بحثنا تعزيز دفاعنا الجوي، والحاجة إلى رد فعل أوروبي ودولي قاس، فضلا عن زيادة الضغط على روسيا"، مضيفا أن "فرنسا تدعم أوكرانيا".

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على خلفية الهجمات على أوكرانيا، أعلن وزير خارجيتها دميتري كوليبا "عبر "تويتر" أنه يقطع جولته في إفريقيا ويعود على الفور إلى الوطن، مشيرا إلى أنه منذ صباح الاثنين "على اتصال دائم مع الشركاء لتنسيق رد حاسم".

وأفادت الخارجية التركية بمحادثة هاتفية جمعت الوزير مولود تشاووش أوغلو بنظيره الأوكراني، بحثا فيها "آخر التطورات في أوكرانيا".

وأعلن وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي عبر "تويتر" أنه اتصل بكوليبا، وقال إنه يعتبر الضربات الصاروخية الروسية على العاصمة الأوكرانية كييف ومدن أخرى "غير مقبولة".

المصدر: وكالات