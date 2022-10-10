كنعاني: القصف على إقليم كردستان جاء وفق القانون الدولي

علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، على القصف الإيراني على إقليم كردستان، قائلا إنه جاء بخطوة مباشرة وفق القانون الدولي لضمان أمن إيران الإقليمي.

وقال كنعاني في مؤتمره الصحافي الأسبوعي إن "قصف مقار الجماعات الإرهابية في شمال العراق أتى بعد نفاد جميع الخيارات حيث حذرنا السلطات العراقية ومسؤولي الإقليم بشأن نشاطات هذه الجماعات"، مشيرا إلى أنه "بعد تجاهل تحذيراتنا، قامت إيران بخطوة مباشرة وفق القانون الدولي لضمان أمنها الإقليمي".

وأفاد بأنه "بعد هذه الخطوة استجبنا لمطالب الحكومة العراقية بالحوار حول الموضوع وناقشنا التفاصيل في بغداد"، مؤكدا "أننا نحترم سلامة أراضي العراق، ونتوقع من الحكومة بسط سيطرتها على كامل أراضيها كي لا تسمح باستغلال أجزاء من أراضي الإقليم لمركز لتهديد الأمن الإيراني والمواقع الحدودية".

وأضاف: "الطرف العراقي وعدنا بمعالجة الموضوع"، مشددا على أن "إيران تبقى على استعدادها للدفاع عن أمن مواطنيها لكن ننتظر أن تفعل الحكومة العراقية ما وعدتنا به وتوفر الأمن في أراضيها".

المصدر: RT