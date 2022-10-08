إيران.. الحرس الثوري يهدد سلطات إقليم كردستان باستئناف الهجمات في حال استمرار عمل الجماعات الإرهابية

حذر الحرس الثوري الإيراني سلطات إقليم كردستان باستئناف الهجمات في حال استمرار عمل الجماعات الإرهابية على إيران.

وقال مصدر لوكالة "تسنيم" إنه إذا اتخذت سلطات الإقليم قرارا حكيما بإيقاف نشاطات الجماعات الانفصالية ضد إيران، فسيستمر وقف إطلاق النار، وإن لم يحدث ذلك سيقوم الحرس الثوري باستئناف عملياته ضد هذه الجماعات.

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وصرح بأن الحرس الثوري يحتفظ بحق الرد وتحديد نوعية الضربات وكيفية الهجوم المستقبلي على هذه الجماعات.

وأكد المصدر أن هجمات الحرس الثوري الإيراني توقفت بعد تحقيق أهدافها وتدمير مواقع محددة سلفا، ويعتمد استمرارها على السلوك المستقبلي لسلطات إقليم كردستان شمال العراق.

وتمكن الحرس الثوري الإيراني خلال الضربات الأخيرة على مقار الإرهابيين في إقليم كردستان العراق تسببت بمقتل 30 إرهابيا وجرح 200 آخرين في المرحلة الأولى من الهجمات.

واستهدفت هذه العمليات مقار 4 جماعات إرهابية هي الحزب الديمقراطي الكردستاني وكومله وبيجاك وباك.

وألحقت هذه الهجمات أضرارا جسيمة بمراكز القيادة والتدريب وتجمع الجماعات الإرهابية، منها تدمير مقر قيادة مجموعة باك الإرهابية بالكامل

المصدر: وكالة "تسنيم" الإيرانية