ألمانيا تدعو لسد "ثغرات الناتو" وتعلن المزيد من شحنات الأسلحة لأوكرانيا

قالت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت، أمس السبت، إن حلف الناتو بحاجة إلى العمل على تعزيز دفاع نفسه من روسيا.

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وأضافت لامبرخت أثناء زيارتها للقوات الألمانية المنتشرة في ليتوانيا: "نحن نعيش في أوقات عصيبة، وفي مثل هذه الأوقات، من المهم أيضا معرفة أين ثغرات الدفاع لدينا"، مشيرة إلى أن الدفاع الجوي هو أحد هذه المجالات حيث من الضروري العمل بشكل عاجل".

وجددت وزيرة الدفاع الألمانية التزام بلادها بتعزيز الجناح الشرقي لحلف الناتو.

كما أعلنت ألمانيا عن المزيد من عمليات تسليم الأسلحة لأوكرانيا، بما في ذلك نظام الدفاع الجوي IRIS-T، وما مجموعه 100 دبابة من اليونان وسلوفاكيا، حسبما ذكرت قناة "سي إن إن".

وأشارت لامبرخت إلى أنه استعدادا لمواجهة تهديد أمني متزايد، ستنشئ ألمانيا أيضا لواء مشاة مدرعا جديدا يمكن نشره بسرعة في ليتوانيا في أوقات الحاجة.

وكانت لامبرخت قد افتتحت يوم الجمعة مركز قيادة عسكري ألماني دائم في ليتوانيا، وقالت إن المركز سيساعد في نقل لواء من الناتو يتراوح قوامه بين 3500 إلى 5000 جندي إلى ليتوانيا في غضون 10 أيام إذا لزم الأمر. ويتمركز في ليتوانيا حاليا نحو 1600 جندي من الناتو.

المصدر: "سي إن إن" + "دويتشه فيله"



