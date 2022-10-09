ألمانيا: عمل تخريبي تسبب بعطل شبكة السكك الحديد

أعلنت شركة "دوتشيه بان" المشغلة للقطارات في ألمانيا أن "عملا تخريبيا" استهدف البنية التحتية اللاسلكية تسبب في عطل كبير بشبكة السكك الحديد في البلاد.

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وفي تصريح لوكالة "فرانس برس"، قال ناطق باسم الشركة إن "التخريب في كابل" كان سبب العطل الذي أدى إلى تعليق خدمات القطارات لمدة ثلاث ساعات في جميع أنحاء شمال ألمانيا.

وأكد وزير النقل الألماني فولكر فيسينغ أن الكابلات الأساسية "قطعت عمدا" في مكانين، مضيفا: "من الواضح أن ذلك كان عملا مستهدفا ومتعمدا".

وأوضح أن الدافع وراء هذا العمل "ليس معروفا بعد".

ونقلت صحيفة دير شبيغل عن مصادر أمنية قولها إن "شبكة GSM-R أصيبت بأضرار"، وهي شبكة لاسلكية للاتصالات على السكك الحديد.

وأشارت صحيفة "بيلد" إلى أن أي تعديل بالكابل يتطلب "نسبة معينة من المعرفة" بنظام السكك الحديد، موضحة أن الشرطة الاتحادية بدأت تحقق.

جدير بالذكر أنه تم تعليق الحركة على السكك الحديد بشكل كامل طيلة ثلاث ساعات بسبب "عطل في النظام اللاسلكي الرقمي للقطارات" قبل استئنافها، بحسب "دوتشيه بان"، وتأثرت الحركة على الخطوط التي تربط برلين بمناطق في غرب وشمال ألمانيا بما فيها شليسويغ-هولستين وهامبورغ وبريمن وساكسونيا السفلى وأجزاء من شمال الراين وستفاليا، كما تعطل خط برلين-أمستردام وعلق آلاف المسافرين في محطات مختلفة عبر المناطق المتأثرة.

المصدر: "فرانس برس"