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توقف حركة القطارات في شمال ألمانيا بسبب "مشكلة"

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توقف حركة القطارات في شمال ألمانيا بسبب
AP
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أعلنت شركة السكك الحديد الوطنية في ألمانيا عن توقف خدمات القطارات عبر رقعة من شمال البلاد بسبب مشكلة فنية في الاتصالات.

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وأفادت شركة "دويتشه بان" لتشغيل القطارات بأنه "لا توجد قطارات مسافات طويلة أو قطارات إقليمية تعمل في ولايات هامبورغ وشليسفيغ هولشتاين وساكسونيا السفلى وبريمن" في شمال غرب البلاد، حيث أن هذا يعني أن القطارات بين برلين وكولونيا، وبين العاصمة وأمستردام، ألغيت أيضا، في حين أن القطارات من الدنمارك لم تعبر الحدود إلى ألمانيا.

وأوضحت "دويتشه بان" أن السبب هو "فشل في نظام راديو القطار الرقمي"، في حين أنها لم تقدم المزيد من التفاصيل أو تحدد المدة التي ستستمر فيها المشكلة.

المصدر: "أ ب"

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