ضجة في ألمانيا بسبب سجادة وزيرة الدفاع

ثار جدل في ألمانيا حول إنفاق وزيرة الدفاع الألمانية، كريستين لامبرخت، أكثر من 100 ألف يورو لتجديد أثاث مبنى وزارتها.

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وكتبت صحيفة "Die Welt" تقريرا عن هذه المسألة أوضحت فيه أن تكلفة سجادة واحدة فقط بلغت 25000 يورو، في حين ردت الوزيرة بالإشارة إلى أن آخر تحديث للسجاد في وزارة الدفاع الألمانية كان في عام 2001.

وأشير إلى أن المبلغ الإجمالي الذي بلغ 109 آلاف يورو شمل تكلفة 6 مطابخ جديدة كل واحد منهم كلّف 14 ألف يورو.

وأفيد بأن لامبرخت كانت اتهمت في وقت سابق بترتيب زيارة إلى وحدة من القوات المسلحة الألمانية في شمال ألمانيا، وذلك فقط لتسهيل وصولها إلى مكان إجازتها في جزيرة سيلت.

المصدر: octagon.media