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البحرية الألمانية تشارك بالتحقيق في انخفاض الضغط في "السيل الشمالي" و"السيل الشمالي-2"

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البحرية الألمانية تشارك بالتحقيق في انخفاض الضغط في
AP
وزيرة الدفاع الألمانية كريستيني لامبريخت
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صرحت وزيرة الدفاع الألمانية، كريستيني لامبريخت، بأن البحرية الألمانية تشارك بالتحقيق في أسباب انخفاض الضغط بخط أنابيب الغاز "السيل الشمالي-2" وكلا خطي خط الأنابيب "السيل الشمالي".

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ونقلت وكالة "رويترز" عن لامبريخت قولها: "إن التخريب المزعوم لخطوط الأنابيب في بحر البلطيق هو تذكير آخر بأننا نعتمد على البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك تحت الماء".

وأشارت الوزيرة إلى ضرورة توضيح الوضع وتحديد المسؤولين عنه.

المصدر: تاس

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