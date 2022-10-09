إسرائيل تعلن عزمها تشغيل حقل كاريش تجريبيا الأحد

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية صرحت لشركة التنقيب عن الغاز "إنيرجيان" باستكمال المرحلة الأخيرة من عملية الفحص في حقل كاريش تمهيدا لبدء استخراج الغاز.

وقالت قناة التلفزة الإسرائيلية (12)، إنه سيتم خلال مرحلة الفحص الأخير ضخ الغاز من حقل "كاريش" للشاطئ والتي أرجئت لاعتبارات لوجستية لشركة "إنرجيان" الفرنسية.

وذكر مسؤول إسرائيلي مطلع، أن "بدء استخراج الغاز من حقل كاريش كان مقررا قبل شهر، إلا أن صعوبات لوجستية منعتنا من ذلك، وذلك غير متعلق بالأمن أو المفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية مع لبنان" حسب ما نقلت "كان 11".

وفي سياق متصل، أكد مسؤول أمريكي، مساء السبت، أن تقدما طرأ خلال نهاية الأسبوع في المفاوضات بين إسرائيل ولبنان لترسيم الحدود البحرية بينهما، حسب ما أورد موقع "واللا" الإلكتروني.

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أنه جرى تبادل مسودات جديدة بين إسرائيل ولبنان في محاولة للتوصل إلى اتفاق وسد الفجوات لترسيم الحدود البحرية.

المصدر: معا، .i24news.tv