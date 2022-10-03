لابيد عن اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان: إسرائيل حصلت على 100% من حقل كاريش

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، على اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان، مؤكدا أن "إسرائيل حصلت على 100% من حقوقها في حقل كاريش للغاز".

وكتب لابيد في تغريدة على "تويتر": "بعض الحقائق لـ(زعيم المعارضة بنيامين) نتنياهو، لمجرد أنه لم ير الاتفاق: إسرائيل حصلت على 100٪ من احتياجاتها الأمنية، و100٪ من حقل كاريش، وحتى بعض من أرباح الحقل اللبناني".

وتوجه إلى نتنياهو قائلا: "أفهم أنه يؤلمك أنك لم تتمكن من الوصول إلى مثل هذا الاتفاق، لكن هذا ليس سببا للانضمام إلى دعاية (الأمين العام لحزب الله حسن) نصر الله"، مضيفا: "من الممكن الثناء على حكومة تعمل وتحقق نتائج لشعب إسرائيل".

קצת עובדות לנתניהו, פשוט כי הוא לא ראה את ההסכם: ישראל מקבלת 100% מצרכי הבטחון שלה, 100% ממאגר כריש ואפילו חלק מהרווחים של המאגר הלבנוני. אני מבין שכואב לכם שלא הצלחתם להשיג הסכם כזה, אבל זו לא סיבה להתגייס לתעמולה של נסראללה. אפשר לפרגן קצת לממשלה שעובדת ומביאה תוצאות לעם ישראל. — יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) October 3, 2022

وكان نتنياهو اتهم لابيد بالاستسلام لنصرالله وتهديداته بمهاجمة إسرائيل، قائلا: "استسلم يائير لابيد بشكل مخجل لتهديدات نصر الله.. إنه يمنح حزب الله أراضي سيادية لدولة إسرائيل بخزان غاز ضخم يخصكم، يا مواطني إسرائيل".

المصدر: RT