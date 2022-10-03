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لابيد عن اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان: إسرائيل حصلت على 100% من حقل كاريش

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لابيد عن اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان: إسرائيل حصلت على 100% من حقل كاريش
AP
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علق رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، على اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان، مؤكدا أن "إسرائيل حصلت على 100% من حقوقها في حقل كاريش للغاز".

وكتب لابيد في تغريدة على "تويتر": "بعض الحقائق لـ(زعيم المعارضة بنيامين) نتنياهو، لمجرد أنه لم ير الاتفاق: إسرائيل حصلت على 100٪ من احتياجاتها الأمنية، و100٪ من حقل كاريش، وحتى بعض من أرباح الحقل اللبناني".

وتوجه إلى نتنياهو قائلا: "أفهم أنه يؤلمك أنك لم تتمكن من الوصول إلى مثل هذا الاتفاق، لكن هذا ليس سببا للانضمام إلى دعاية (الأمين العام لحزب الله حسن) نصر الله"، مضيفا: "من الممكن الثناء على حكومة تعمل وتحقق نتائج لشعب إسرائيل".

وكان نتنياهو اتهم لابيد بالاستسلام لنصرالله وتهديداته بمهاجمة إسرائيل، قائلا: "استسلم يائير لابيد بشكل مخجل لتهديدات نصر الله.. إنه يمنح حزب الله أراضي سيادية لدولة إسرائيل بخزان غاز ضخم يخصكم، يا مواطني إسرائيل".

المصدر: RT

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